On Tuesday, an Israeli airstrike targeted the vicinity of Sheikh Ragheb Hospital in the town of Toul, located in Nabatieh, South Lebanon.

غارة اسرائيلية استهدفت تول محيط مستشفى الشيخ راغب حرب pic.twitter.com/vhgI7TUOof — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 5, 2024