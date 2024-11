On Sunday, an Israeli airstrike targeted the Rasm El Hadath area, north of Baalbek district, striking the international highway connecting Baalbek to Hermel.



Additional information regarding the extent of the damage in the area and the number of casualties is yet to be provided.

غارة في محلة رسم الحدث شمال قضاء بعلبك على الاوتوستراد الدولي الذي يربط بعلبك بالهرمل pic.twitter.com/wTREJGHgup — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 10, 2024