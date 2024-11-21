#عاجل جيش الدفاع شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية: استهداف مقرات قيادة ارهابية وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عدة أهداف ارهابية في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة… pic.twitter.com/09mVASakte
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية: استهداف مقرات قيادة ارهابية وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عدة أهداف ارهابية في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة… pic.twitter.com/09mVASakte