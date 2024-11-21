Israel targets Hezbollah infrastructure again in Beirut's southern suburbs, military claims

Lebanon News
2024-11-21 | 12:14
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Israel targets Hezbollah infrastructure again in Beirut&#39;s southern suburbs, military claims
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Israel targets Hezbollah infrastructure again in Beirut's southern suburbs, military claims

For the fourth time on Thursday, Avichay Adraee, the spokesperson for the Israeli army, reported that his country's military targeted a Hezbollah weapons depot, command center, and infrastructure in Beirut's southern suburbs.

He said, in a post on X, that Israeli warplanes, guided by intelligence from the Military Intelligence Directorate, have again carried out airstrikes on multiple targets in the southern suburbs of Beirut, targeting "a weapons depot, a command center, and infrastructure belonging to Hezbollah."

"These airstrikes are part of ongoing efforts to strike Hezbollah's production sites and weapons storage facilities that have been established over the years in the heart of Beirut," he claimed.
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Beirut

Avichay Adraee

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