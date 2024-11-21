#عاجل للمرة الرابعة اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية: جيش الدفاع استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية ارهابية لحزب الله في بيروت
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عدة أهداف ارهابية في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت… pic.twitter.com/0lsP4Umlvn
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024
#عاجل للمرة الرابعة اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية: جيش الدفاع استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية ارهابية لحزب الله في بيروت
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عدة أهداف ارهابية في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت… pic.twitter.com/0lsP4Umlvn