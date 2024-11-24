Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued another warning on Sunday, calling on residents in Beirut’s southern suburbs, particularly those in the marked building in Choueifat Amroussieh, and Ghobeiry to evacuate.



"You are located near Hezbollah facilities and interests, which the Israeli army will target shortly," he claimed.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away."



Here are the maps:

#عاجل انذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الغبيري

🔸شويفات العمروسية



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/RONP7DWLqW