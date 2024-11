The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, warned on Monday the residents of Nabatieh in South Lebanon to evacuate immediately.



Adraee claimed, "You are located in a combat zone where the Israeli army plans to attack Hezbollah's infrastructure and facilities."



"We urge residents to evacuate buildings where Hezbollah is suspected of storing arms or combat equipment and to distance themselves by at least 500 meters from these locations."



Here is the map:

#عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في النبطية: لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/YA4MSr47E1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024