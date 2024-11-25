Israel warns Tyre residents in South Lebanon to evacuate immediately

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: شارع الاوقاف, شارع حيرام, مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل, الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم
⭕️عليكم… pic.twitter.com/ctf4dh0AuP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: شارع الاوقاف, شارع حيرام, مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل, الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم
⭕️عليكم… pic.twitter.com/ctf4dh0AuP