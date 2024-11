Israel warns Tyre residents in South Lebanon to evacuate immediately

On Monday, Israel's army warned Tyre residents in South Lebanon, specifically those located in neighborhoods of El Awkaf, Hyram, shrine of the Prophet Ismail son of Ezekiel, Islamic University of Lebanon, Mohammad El Zayyat, to evacuate.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," the army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned.



Here are the maps:

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: شارع الاوقاف, شارع حيرام, مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل, الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.



⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم



⭕️عليكم… pic.twitter.com/ctf4dh0AuP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024