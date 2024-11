Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X the killing of Ahmad Sabhi Hazima, the commander of Hezbollah's operations unit in the coastal sector in the Tyre area, South Lebanon.



Adraee stated, ''Hazima had overseen several plots, including border incursions and anti-tank missile attacks on Israeli towns from the western sector, ahead of the Northern Arrows operation. He took over the position following the death of the previous commander on November 17, 2024.''



He concluded: "The Israeli army will continue its relentless efforts to dismantle Hezbollah’s infrastructure and 'eliminate' its leaders."

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف القيادات الميدانية في حزب الله: القضاء على قائد العمليات في قطاع الساحل لحزب الله



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منطقة صور وقضت على الارهابي المدعو أحمد صبحي هزيمة قائد العمليات في قطاع الساحل لدى حزب الله.



🔸وكان المدعو هزيمة يشرف على… pic.twitter.com/QxkxNqeexh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024