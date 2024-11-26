Israeli army claims targeting commander of Hezbollah's operations unit in Tyre, South Lebanon

Lebanon News
2024-11-26 | 05:50
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army claims targeting commander of Hezbollah&#39;s operations unit in Tyre, South Lebanon
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israeli army claims targeting commander of Hezbollah's operations unit in Tyre, South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X the killing of Ahmad Sabhi Hazima, the commander of Hezbollah's operations unit in the coastal sector in the Tyre area, South Lebanon.

Adraee stated, ''Hazima had overseen several plots, including border incursions and anti-tank missile attacks on Israeli towns from the western sector, ahead of the Northern Arrows operation. He took over the position following the death of the previous commander on November 17, 2024.''

He concluded: "The Israeli army will continue its relentless efforts to dismantle Hezbollah’s infrastructure and 'eliminate' its leaders."

Lebanon News

Israel

Army

Hezbollah

Commander

Tyre

South Lebanon

LBCI Next
Lebanon's FM hopes for ceasefire agreement and army deployment in South Lebanon
Israel says agreement with Lebanon will maintain freedom to act in self-defense
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-02

Israeli army claims killings of key Hezbollah commanders in Tyre, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-19

Israeli army claims killing Hezbollah commander Ali Tawfiq Dweiq in Kfarjoz, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-13

Israeli army claims targeting several Hezbollah commanders responsible for attacks in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-10

Israeli army alleges that it killed a Hezbollah artillery commander in Blida, South Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
World News
09:34

G7 foreign ministers urge 'immediate ceasefire' in Lebanon

LBCI
Lebanon News
09:26

Israeli strike hits central Rashidieh camp in Tyre, several injured (Video)

LBCI
Lebanon News
09:24

Ceasefire announcement expected soon, set to take effect Wednesday: Israel's Channel 12 reports

LBCI
Lebanon News
09:20

Israel alleges that a series of raids hit '20 Hezbollah targets in 120 seconds'

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon Economy
02:31

Fuel prices increase in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-10-22

Israeli airstrike causes massive damage to Bahman Hospital in Beirut: NNA reports

LBCI
Lebanon News
2024-08-27

Israeli airstrike on Mjadel and Chihine: Injuries reported in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-28

Iranian spy informed Israel of Nasrallah's arrival in Beirut's southern suburbs: Le Parisien

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Fire breaks out in Sin el Fil building, firefighting teams respond (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Debris removal operations continue in Shmustar following the targeting of a three-story building (video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Second wave of Israeli strikes hit Beirut's southern suburbs (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-22

LBCI inspects damage from Israeli strikes on Chiyah in Beirut's suburbs (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-22

Lebanese mark 81st Independence Day amid ongoing Israeli assault

LBCI
Lebanon News
2024-11-20

Hezbollah releases footage of strikes on "Tel Haim" and "Beit Lid" bases in Israel

LBCI
Lebanon News
2024-11-20

LBCI exclusive footage reveals destruction in Nabatieh as Israel escalates aggression against Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-19

Video shows Israeli army incursion into Tayr Harfa, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-19

Israeli drone targets residential building in Chiyah, Beirut's southern suburbs (Video)

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
14:55

Israel claims targeting Hezbollah's Executive Council centers in Beirut's southern suburbs: Army spokesperson

LBCI
News Bulletin Reports
12:59

Israel faces resistance in South Lebanon's Khiam as clashes persist and losses mount

LBCI
Lebanon News
09:58

New Israeli strikes hit Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
13:55

New warning: Israel's army issues evacuation notice for Ghobeiry and Haret Hreik residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
11:05

Fourth evacuation warning: Israel urges Haret Hreik and Ghobeiry residents in Beirut's suburbs to evacuate

LBCI
Lebanon News
07:43

Israeli strike hits area between Ras Al Naba'a and Al-Nuwayri in central Beirut

LBCI
Lebanon News
12:55

Amal Shehadeh: Israel allows France to join ceasefire monitoring committee after US envoy's intervention

LBCI
Lebanon News
07:38

Evacuation alert: Israel urges Borj El Brajneh, Hadath, Haret Hreik, and Ghobeiry residents in Beirut's suburbs to evacuate

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More