#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف القيادات الميدانية في حزب الله: القضاء على قائد العمليات في قطاع الساحل لحزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منطقة صور وقضت على الارهابي المدعو أحمد صبحي هزيمة قائد العمليات في قطاع الساحل لدى حزب الله.
🔸وكان المدعو هزيمة يشرف على… pic.twitter.com/QxkxNqeexh
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف القيادات الميدانية في حزب الله: القضاء على قائد العمليات في قطاع الساحل لحزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منطقة صور وقضت على الارهابي المدعو أحمد صبحي هزيمة قائد العمليات في قطاع الساحل لدى حزب الله.
🔸وكان المدعو هزيمة يشرف على… pic.twitter.com/QxkxNqeexh