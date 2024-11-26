Evacuation warning for central Beirut: Israel urges Ras Beirut, Mazraa, Msaytbeh and Zokak El-Blat residents to evacuate

On Tuesday, Israel's army warned residents in central Beirut, specifically those located in Ras Beirut, Mazraa, Msaytbeh and Zokak El-Blat to evacuate immediately.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," Israel's army spokesperson Avichay Adraee urged in a post on X.



Here are the maps:

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸راس بيروت

🔸المزرعة

🔸مصيطبة

🔸زقاق البلاط



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن… pic.twitter.com/MtTfkxvFY7