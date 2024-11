#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/Mcqxed0Ha5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024 ;

The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Borj El Brajneh and Ghobeiry, to evacuate."You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X."For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged.Here are the maps: