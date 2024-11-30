#عاجل جيش الدفاع عمل اليوم ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار
🔸عمل جيش الدفاع خلال اليوم في أعقاب عدة أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار.
🔸في وقت سابق اليوم تم رصد وصول عدد من المسلحين إلى… pic.twitter.com/9IwQQ3egLb
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024
#عاجل جيش الدفاع عمل اليوم ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار
🔸عمل جيش الدفاع خلال اليوم في أعقاب عدة أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار.
🔸في وقت سابق اليوم تم رصد وصول عدد من المسلحين إلى… pic.twitter.com/9IwQQ3egLb