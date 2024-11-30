Israel's army claims ceasefire agreement violations, targets 'Hezbollah threats to Israel' in South Lebanon

Lebanon News
2024-11-30 | 08:59
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel&#39;s army claims ceasefire agreement violations, targets &#39;Hezbollah threats to Israel&#39; in South Lebanon
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israel's army claims ceasefire agreement violations, targets 'Hezbollah threats to Israel' in South Lebanon

The Israeli army announced it had conducted operations in Lebanon Saturday, targeting activities it claimed are threats to Israel and "violations of the ceasefire agreement."  

According to Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, Israeli forces observed armed individuals in southern Lebanon transporting RPG launchers, ammunition crates, and other military equipment into a vehicle, which was subsequently struck by an air force aircraft.  

"Additional armed individuals were spotted entering buildings identified as Hezbollah-affiliated. Israeli forces engaged the militants and discovered weapons, including grenades and a handgun, on-site," he claimed.
  
He alleged that in another operation, warplanes targeted Hezbollah missile-launching platforms in Sidon.  

Adraee claimed that "A separate airstrike hit a military vehicle operating within Hezbollah's missile production infrastructure in deeper parts of Lebanon."  

The Israeli army emphasized its deployment in southern Lebanon to counter any threats and vowed to enforce the ceasefire terms rigorously against any violations.

Lebanon News

Israel

Army

Claims

Ceasefire

Agreement

Violations

Target

Hezbollah

Threats

Israel

South Lebanon

LBCI Next
Israeli military says struck Hezbollah on Syria-Lebanon border
60-Day withdrawal countdown: Israeli forces continue to engage in South Lebanon
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-29

Israeli army claims targeting Hezbollah rocket launcher in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-26

Israel army claims targeting Hezbollah weapons depots in Bint Jbeil, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-26

Israeli army claims targeting commander of Hezbollah's operations unit in Tyre, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-11-19

Israeli army claims targeting 'Hezbollah stronghold' in South Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
11:19

Gebran Bassil: True peace comes through justice and rights, not just a ceasefire

LBCI
Lebanon News
09:35

Second Israeli strike hits Baysarieh in Sidon

LBCI
Lebanon News
09:14

Public Works Minister: Masnaa border crossing road fully repaired

LBCI
Lebanon News
09:07

Israeli strike kills one person and wounds two in Rab El Thalathine, South Lebanon

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Israel-Gaza War Updates
06:14

Israeli army claims targeting vehicle of suspect linked to October 7 attack

LBCI
Middle East News
2024-09-30

Ground operation in Lebanon is 'targeted and limited', not an occupation: Axios reporter

LBCI
Middle East News
2024-11-09

Iranian FM affirms: Iran is not after nuclear weapons

LBCI
Middle East News
2024-11-24

Israel gives US envoy Amos Hochstein green light to advance agreement with Lebanon: Israeli Public Broadcasting Authority

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-11-28

Lebanon's Ministry of Public Works repair Masnaa road, displaced return following ceasefire

LBCI
News Bulletin Reports
2024-11-27

US envoy Hochstein: Israel will hold positions in southern Lebanon until Lebanese army deploys

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Fire breaks out in Sin el Fil building, firefighting teams respond (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Debris removal operations continue in Shmustar following the targeting of a three-story building (video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-23

Second wave of Israeli strikes hit Beirut's southern suburbs (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-22

LBCI inspects damage from Israeli strikes on Chiyah in Beirut's suburbs (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-22

Lebanese mark 81st Independence Day amid ongoing Israeli assault

LBCI
Lebanon News
2024-11-20

Hezbollah releases footage of strikes on "Tel Haim" and "Beit Lid" bases in Israel

LBCI
Lebanon News
2024-11-20

LBCI exclusive footage reveals destruction in Nabatieh as Israel escalates aggression against Lebanon

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
11:45

Hezbollah’s Naim Qassem declares 'major victory' in first speech since ceasefire with Israel

LBCI
Israel-Gaza War Updates
06:14

Israeli army claims targeting vehicle of suspect linked to October 7 attack

LBCI
News Bulletin Reports
12:53

Netanyahu warns ceasefire with Lebanon won't end hostilities; Israeli army prepares for continued conflict

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

60-Day withdrawal countdown: Israeli forces continue to engage in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
08:59

Israel's army claims ceasefire agreement violations, targets 'Hezbollah threats to Israel' in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
07:48

Israeli Army Radio: Military strikes 'Hezbollah rocket launch site' in South Lebanon's Sidon

LBCI
Lebanon News
06:04

Three injured, including a child, in Israeli strike on vehicle in South Lebanon's Majdal Zoun

LBCI
Middle East News
09:46

Syrian opposition forces gain ground in Morek, Ltamenah, and Kafr Zita in Hama

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More