The Israeli army claimed that it had killed armed Hezbollah members near a church in southern Lebanon.The Israeli army alleged that the targeted members were operatives in the Hezbollah Khiam ground defense, anti-tank missile, and artillery units, and reportedly shot at troops from the church.The Israeli military also reported that the troops scanned the church area and located a tunnel shaft containing weapons.

נמשכות הפעולות לאכיפת ההסכם בלבנון: לוחמי צנחנים חיסלו מספר מחבלים חמושים שזוהו סמוך לכנסייה בדרום לבנון; לאחר חיסול המחבלים איתרו בכנסייה פיר עם אמצעי לחימה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/8Fer3dYOEM

