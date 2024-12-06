Israeli army claims uncovering and destroying rocket platforms in South Lebanon

#عاجل قوات الفرقة 146 منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتواصل حماية البلدات المتاخمة للحدود وتكشف وسائل قتالية وتصادرها



🔸خلال أعمال التمشيط في منطقة جنوب لبنان تم كشف وتدمير منصات صاروخية كانت موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية بالإضافة إلى شاحنة محملة بمنصة صاروخية وقذائف… pic.twitter.com/c193F1QheK