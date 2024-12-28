Israeli forces claim to destroy 'Hezbollah' tunnel and offensive infrastructure in South Lebanon

#عاجل تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في حزب الله وبنية تحتية هجومية أخرى للحزب الارهابي في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط لإزالة التهديدات نفذته قوات اللواء 300 في جنوب لبنان تم تدمير مسار نفق تحت أرضي بطول 100 متر يقود إلى موقع مكوث تابع لوحدة الرضوان.
🔸قامت القوات… pic.twitter.com/4vr90zuSfc
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 28, 2024
#عاجل تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في حزب الله وبنية تحتية هجومية أخرى للحزب الارهابي في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط لإزالة التهديدات نفذته قوات اللواء 300 في جنوب لبنان تم تدمير مسار نفق تحت أرضي بطول 100 متر يقود إلى موقع مكوث تابع لوحدة الرضوان.
🔸قامت القوات… pic.twitter.com/4vr90zuSfc