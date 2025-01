The Lebanese army has moved into Tayr Harfa in the western sector after previously holding positions on its outskirts near Chamaa.



In a separate development, the army regained control of a position at the "Aita al-Shaab–Ramyeh–Qouzah" triangle.



Troops have also established a new checkpoint between Ramyeh and Marwahin.

الجيش اللبناني استعاد نقطته السابقة وانتشر عند مثلث عيتا الشعب راميا القوزح كما أقام حاجزا بين راميا ومروحين pic.twitter.com/57BMdm68br — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 11, 2025