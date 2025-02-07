Israel says it struck alleged Hezbollah sites in Lebanon, citing 'ceasefire violation'

#عاجل 🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على موقعيْن عسكرييْن كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان والتي شكلت خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔸يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2025
#عاجل 🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على موقعيْن عسكرييْن كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان والتي شكلت خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔸يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل…