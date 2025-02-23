Israeli army claims striking Hezbollah positions in South Lebanon, targets rocket launchers

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله.
🔸كما تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل.
🔸تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025
#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله.
🔸كما تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل.
🔸تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها…