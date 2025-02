Israeli army claims striking Hezbollah positions in South Lebanon, targets rocket launchers

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله.



🔸كما تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل.



🔸تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025

The Israeli army carried out strikes on a military site in Lebanon that contained rocket launchers and weapons, after monitoring Hezbollah activities in the area.According to the Israeli army spokesperson Avichay Adraee, "The Israeli army recently targeted a military site in Lebanon containing rocket launchers and combat equipment, where Hezbollah activities were observed."He also stated, "Several Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon, which posed a threat to Israeli citizens, were attacked."Adraee emphasized that "These activities carried out by Hezbollah are considered a violation of the understandings between Israel and Lebanon and pose a threat to Israel and its citizens."He added, "The Israeli army will continue to act to eliminate any threat to the State of Israel."