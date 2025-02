In a provocative move, Israeli army spokesperson Avichay Adraee released footage claiming to show the operation that led to the killing of former Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah.



According to Adraee, on September 27, 2024, at precisely 6:21 PM, the Israeli army carried out multiple simultaneous airstrikes targeting Nasrallah.



"The attack also killed Ali Karaki, Hezbollah's southern front commander, along with other senior leaders inside an underground command center in Beirut, as well as additional military infrastructure," he added.



Adraee's statement comes amid the funeral of Hezbollah leaders Sayyed Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine following Israeli aircraft activity over the stadium in Beirut.

#خاص مشاهد من عملية القضاء على المدعو حسن نصرالله



🔸في ال-27 من أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على المدعو حسن #نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي. كما قضى خلال الغارة على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة اخرين داخل… pic.twitter.com/F5sFV3kora — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025