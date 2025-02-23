Israeli army publishes footage of airstrikes killing Hezbollah's Sayyed Hassan Nasrallah

Lebanon News
23-02-2025 | 10:01
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Israeli army publishes footage of airstrikes killing Hezbollah&#39;s Sayyed Hassan Nasrallah
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Israeli army publishes footage of airstrikes killing Hezbollah's Sayyed Hassan Nasrallah

In a provocative move, Israeli army spokesperson Avichay Adraee released footage claiming to show the operation that led to the killing of former Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah.  

According to Adraee, on September 27, 2024, at precisely 6:21 PM, the Israeli army carried out multiple simultaneous airstrikes targeting Nasrallah. 

"The attack also killed Ali Karaki, Hezbollah's southern front commander, along with other senior leaders inside an underground command center in Beirut, as well as additional military infrastructure," he added.  

Adraee's statement comes amid the funeral of Hezbollah leaders Sayyed Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine following Israeli aircraft activity over the stadium in Beirut.

Lebanon News

Israel

Army

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Sayyed Hassan Nasrallah

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