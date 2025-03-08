Israel targets Hezbollah member in airstrike in south Lebanon, army spokesperson claims

Lebanon News
08-03-2025 | 07:49
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Israel targets Hezbollah member in airstrike in south Lebanon, army spokesperson claims
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Israel targets Hezbollah member in airstrike in south Lebanon, army spokesperson claims

Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, claimed on Saturday that a recent airstrike targeted a Hezbollah member "involved in rebuilding an infrastructure to direct Hezbollah's activities in southern Lebanon."

The Israeli army "will continue to work to eliminate threats to the State of Israel and will prevent any attempts to rebuild or reposition Hezbollah," Adraee alleged in a post on X.
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Airstrike

Avichay Adraee

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