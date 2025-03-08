Israel targets Hezbollah member in airstrike in south Lebanon, army spokesperson claims

#عاجل 🔸أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على مخرب من حزب الله عمل لاعمار بنية تحتية إرهاببة لتوجيه أنشطة إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة التهديدات على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة لاعمار وتموضع حزب الله.