Macron marks 50 years since Lebanese civil war: Lebanon can move beyond 'wars of others'

منذ خمسين عامًا، اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية. في هذه الذكرى الحزينة، أحيّي جميع ضحايا ذلك الصراع الرهيب سواء من قضوا، أم من هم في عداد المفقودين ومن أجبروا على مغادرة وطنهم.



يمكن للبنان اليوم أن يخرج من «حروب الآخرين»، وأن يبني السلام والوئام الدائمين، في ظل دولة قوية وذات…