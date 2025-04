Israeli army claims targeting Hezbollah infrastructure in South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on Thursday that the Israeli military struck Hezbollah infrastructure in southern Lebanon on Wednesday evening.



In a post on X, Adraee stated that “Hezbollah shamelessly exploits civilian infrastructure for ‘terrorist’ purposes and uses Lebanese civilians as human shields.”



He added that the Israeli army “will act against Hezbollah’s attempts to rebuild its capabilities or position itself militarily under civilian cover.”

#عاجل 🔸هاجمت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.



🔸يستغل حزب الله بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية.



🔸سيعمل جيش الدفاع ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته او التموضع… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 17, 2025