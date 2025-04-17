Israeli army claims targeting Hezbollah infrastructure in South Lebanon

Lebanon News
17-04-2025 | 03:04
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Israeli army claims targeting Hezbollah infrastructure in South Lebanon
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Israeli army claims targeting Hezbollah infrastructure in South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on Thursday that the Israeli military struck Hezbollah infrastructure in southern Lebanon on Wednesday evening.

In a post on X, Adraee stated that “Hezbollah shamelessly exploits civilian infrastructure for ‘terrorist’ purposes and uses Lebanese civilians as human shields.”

He added that the Israeli army “will act against Hezbollah’s attempts to rebuild its capabilities or position itself militarily under civilian cover.”

Lebanon News

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