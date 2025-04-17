Israeli army claims targeting Hezbollah infrastructure in South Lebanon

#عاجل 🔸هاجمت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.
🔸يستغل حزب الله بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية.
🔸سيعمل جيش الدفاع ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته او التموضع…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 17, 2025
#عاجل 🔸هاجمت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.
🔸يستغل حزب الله بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية.
🔸سيعمل جيش الدفاع ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته او التموضع…