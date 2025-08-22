Israel claims Lebanese officer helped Hezbollah cover up UNIFIL killing

22-08-2025 | 09:47
Israel claims Lebanese officer helped Hezbollah cover up UNIFIL killing
2min
Israel claims Lebanese officer helped Hezbollah cover up UNIFIL killing

The Israeli army has accused a senior Lebanese army officer of collaborating with Hezbollah to cover up the killing of a UNIFIL soldier, according to Israeli army spokesperson Avichay Adraee.

Adraee claimed in a post on X that Irish peacekeeper Private Seán Rooney was killed in southern Lebanon in December 2022. “Last July, six Hezbollah members were convicted of involvement in Rooney’s killing, including Mohammad Eid, who was sentenced to death for committing the murder.”

He added: “The Israeli army revealed that Suhail Bahij Harb, head of the Lebanese army’s southern intelligence division, continuously contacted Hezbollah members to conceal the incident. Harb, previously reported in the media as collaborating with Hezbollah, interfered with the internal investigation conducted by the Lebanese army and prevented Hezbollah members involved in the killing from being brought to justice.”

