Israel claims Lebanese officer helped Hezbollah cover up UNIFIL killing

#خاص 🔸جيش الدفاع يكشف: ضابط رفيع المستوى في الجيش اللبناني تعاون مع حزب الله في إخفاء حادثة قتل أحد جنود اليونيفيل على يد عناصر حزب الله الارهابي



🔸قتل شون روني وهو احد جنود اليونيفيل من مواليد أيرلندا في قرية القبية جنوب لبنان في شهر ديسمبر من العام 2022. وفي أواخر شهر يوليو… pic.twitter.com/XCiajXdtjn