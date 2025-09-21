Israeli army reviews outcome of operations against Hezbollah: Thousands of targets destroyed, thousands killed and wounded since last year

#عاجل 🔸بعد مرور عام على عملية #سهام_الشمال: قيادة المنطقة الشمالية تنشر معطيات عن انجازات العملية وما تلاها من تطورات
🔸في مثل هذا اليوم قبل عام، بدأ جيش الدفاع الضربة الافتتاحية للعملية باستهداف قدرات النيران لدى حزب الله، والقضاء على إبراهيم عقيل، رئيس منظومة العمليات في حزب… pic.twitter.com/Emy7rqbbBz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2025
