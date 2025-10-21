Avichay Adraee: Israeli forces destroy Hezbollah positions in Jabal er Rouss

Lebanon News
21-10-2025 | 05:16
Avichay Adraee: Israeli forces destroy Hezbollah positions in Jabal er Rouss
0min
Avichay Adraee: Israeli forces destroy Hezbollah positions in Jabal er Rouss

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on X that reserve forces from the 810 Mountain Brigade, under the command of the 210th Division, destroyed Hezbollah positions earlier this week in the Jabal er Rouss.

According to Adraee, the strikes targeted the positions to ''prevent any future deployment of Hezbollah in the region.'' 

He added that the Israel army will continue to act 'to eliminate any threat to the State of Israel.'

Lebanon News

Adraee:

Israeli

forces

destroy

Hezbollah

positions

Jabal

Rouss

Syria directs banks to cover 100% of losses linked to Lebanon’s financial crisis
Saudi ambassador invites Lebanon to participate in Riyadh Expo 2030
