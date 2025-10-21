Avichay Adraee: Israeli forces destroy Hezbollah positions in Jabal er Rouss

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on X that reserve forces from the 810 Mountain Brigade, under the command of the 210th Division, destroyed Hezbollah positions earlier this week in the Jabal er Rouss.



According to Adraee, the strikes targeted the positions to ''prevent any future deployment of Hezbollah in the region.''



He added that the Israel army will continue to act 'to eliminate any threat to the State of Israel.'

#صور 🔸دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف) حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل. pic.twitter.com/32dDaBvbfO