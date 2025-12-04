Israeli army strikes Hezbollah weapons depots in South Lebanon, Avichay Adraee claims

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم مستودعات اسلحة تابعة لحزب الله الارهابي في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مستودعات أسلحة تابعة للجيش لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان.



🔸لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله الإرهابي باستخدام… pic.twitter.com/Bo3aMbZaFH