Israeli army claims killing Hezbollah operative in South Lebanon: Avichay Adraee

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي في حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة برعشيت في جنوب لبنان وقضى على احد عناصر حزب الله الارهابي.
🔸لقد تورط الإرهابي في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة مما شكل انتهاكا للتفاهمات… pic.twitter.com/P4RGa48cRA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2025
