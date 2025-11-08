Israeli army claims killing Hezbollah operative in South Lebanon: Avichay Adraee

Lebanon News
08-11-2025 | 11:14
Israeli army claims killing Hezbollah operative in South Lebanon: Avichay Adraee
Israeli army claims killing Hezbollah operative in South Lebanon: Avichay Adraee

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, announced on X the killing of a Hezbollah operative in southern Lebanon.

He claimed: "Earlier today, the Israeli army struck in the Baraachit area in southern Lebanon and 'eliminated' one Hezbollah operative."

Adraee added: "The 'terrorist' was involved in attempts to rebuild Hezbollah military infrastructure in the area, which violated the understandings between Israel and Lebanon."

He concluded: "The Israeli army will continue to operate to remove any threat to the State of Israel."
 

