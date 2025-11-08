Israeli army claims killing Hezbollah operative in South Lebanon: Avichay Adraee

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, announced on X the killing of a Hezbollah operative in southern Lebanon.



He claimed: "Earlier today, the Israeli army struck in the Baraachit area in southern Lebanon and 'eliminated' one Hezbollah operative."



Adraee added: "The 'terrorist' was involved in attempts to rebuild Hezbollah military infrastructure in the area, which violated the understandings between Israel and Lebanon."



He concluded: "The Israeli army will continue to operate to remove any threat to the State of Israel."

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي في حزب الله في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة برعشيت في جنوب لبنان وقضى على احد عناصر حزب الله الارهابي.



🔸لقد تورط الإرهابي في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة مما شكل انتهاكا للتفاهمات… pic.twitter.com/P4RGa48cRA