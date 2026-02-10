Israeli army says Shin Bet foiled Lebanon-linked cell in West Bank, with five suspects arrested

Lebanon News
10-02-2026 | 08:00
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army says Shin Bet foiled Lebanon-linked cell in West Bank, with five suspects arrested
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
Israeli army says Shin Bet foiled Lebanon-linked cell in West Bank, with five suspects arrested

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee said Israel's Shin Bet security agency had thwarted the activity of a cell operating in the Samaria area, alleging it was directed by operatives based in Lebanon.

In a statement posted on X, Adraee said members of the cell were instructed to photograph a town in the area and carried out firearms training in preparation for what he described as a planned sabotage attack.

He said that in October, Israeli forces and Shin Bet arrested a man identified as Mohammed Sadaka, a resident of the village of Anzah in Samaria, on suspicion of involvement in hostile activity. During questioning, Shin Bet allegedly found that Sadaka had traveled to Lebanon, where he was recruited by a Lebanese operative identified as Moussa Abu Seif, nicknamed "Jibril," to conduct activity in the West Bank and recruit others to form armed cells.

According to the statement, Sadaka later returned to the West Bank via Jordan and recruited additional suspects, including Mohammed Khalil from Ramallah and Mohammed Barahma from Anzah, who were also arrested and questioned. The statement said Sadaka remained in contact with the Lebanon-based group through social media and a gaming application until his arrest.

Adraee also said Shin Bet uncovered a second cell allegedly directed by the same Lebanon-based group. He said two men from the village of Tell in Samaria, identified as Diaa al-Din Hamad and Nasser Asida, both in their 20s, were arrested and questioned.

The statement said the two were recruited by a Lebanese operative identified as "Mujahid," who was assisted by other operatives referred to as "Abu Ahmad" and "Abu Waheed." The Israeli army alleged the suspects were instructed to conduct firearms training, photograph an Israeli town in the area, and were promised funds to purchase weapons.

Adraee claimed that Shin Bet intelligence indicated the group was headed by a Lebanon-based figure identified as Mujahid Dahsha, whom he said had ties to Hamas.

He said indictments had been filed against five suspects from the West Bank, adding that Shin Bet would continue efforts to prevent attacks against Israel and its citizens.

Lebanon News

Israeli

Army

Shin Bet

Lebanon

West Bank

Suspects

Arrested

LBCI Next
Lebanon begins technical discussions with IMF
UNIFIL plans to withdraw most troops from Lebanon by mid-2027
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-02-09

Israeli army says it arrested senior Islamic Group member in overnight south Lebanon raid

LBCI
Israel-Gaza War Updates
2025-12-23

Palestinian Authority says Israel tightening control over West Bank with new settlements

LBCI
Lebanon News
2026-02-09

Lebanon says one killed by Israeli army fire in Aita al-Shaab

LBCI
Lebanon News
2026-01-18

Israeli army says multidimensional unit ends mission in South Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:00

"Time bomb" buildings: What is the reason behind Tripoli's risk of building collapse?

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Israel cites Iran-linked threats in Syria and Lebanon ahead of Netanyahu's Washington visit

LBCI
Lebanon News
11:54

Lebanese Army chief visits Saudi Arabia, discusses support and cooperation

LBCI
Lebanon News
11:12

US imposes sanctions on Jood SARL affiliated with Al-Qard Al-Hasan Association

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
World News
05:18

Fire breaks out at Hong Kong airport, no injuries reported, officials say

LBCI
News Bulletin Reports
2026-02-06

Prisoner transfer deal signals cautious thaw in Lebanese-Syrian relations

LBCI
World News
2026-02-09

UK PM Starmer's communications chief quits amid Epstein scandal fallout

LBCI
Lebanon News
2026-01-14

Lebanon’s Foreign Ministry launches preparations for overseas parliamentary elections

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Berri halts live broadcast amid parliament salary dispute

LBCI
Lebanon News
2026-01-10

Fairuz receives condolences for death of son Hali Rahbani—Video

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

Pope Leo XIV urges leaders to hear their people’s cry for peace, singles out Lebanon (video)

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

At Beirut waterfront, Pope Leo XIV rides through cheering crowds (video)

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

At Beirut Port, Pope Leo XIV offers silent prayer for blast victims (video)

LBCI
Lebanon News
2025-12-02

Pope Leo XIV opens hospital visit with Arabic ’Sabah el-kheir’ — Video

LBCI
Lebanon News
2025-12-01

Pope Leo XIV tells Lebanese youth Lebanon’s future ‘is in your hands’; watch full speech here

LBCI
Lebanon News
2025-12-01

Pope Leo XIV moved by youth turnout in Bkerke: Video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon Economy
02:46

Lebanon sees rise in fuel prices

LBCI
Lebanon News
10:14

Naim Qassem says Hezbollah preparing for parliamentary elections

LBCI
Lebanon News
04:24

Tripoli delegation briefs President Aoun on damage, urges urgent international support

LBCI
Lebanon Economy
05:51

President Aoun signs off on 2026 budget approved by Parliament

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Israel cites Iran-linked threats in Syria and Lebanon ahead of Netanyahu's Washington visit

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

"Time bomb" buildings: What is the reason behind Tripoli's risk of building collapse?

LBCI
Lebanon News
11:12

US imposes sanctions on Jood SARL affiliated with Al-Qard Al-Hasan Association

LBCI
Lebanon News
06:49

UNIFIL plans to withdraw most troops from Lebanon by mid-2027

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More