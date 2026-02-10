Israeli army says Shin Bet foiled Lebanon-linked cell in West Bank, with five suspects arrested

#عاجل جهاز الشاباك يحبط نشاط خلية إرهابية عملت في منطقة السامرة وتم تحريكها من قبل عناصر في لبنان حيث طلب من أفراد الخلية تصوير بلدة في منطقة السامرة ونفذوا تدريبات على إطلاق النار تمهيدًا لتنفيذ عملية تخريبية
⭕️في شهر أكتوبر الأخير في إطار عملية لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم… pic.twitter.com/1xzmm1X4fF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2026
