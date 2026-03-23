Israeli army warns of planned strike on Dallafeh bridge, urges evacuation north of Zahrani River

Israeli military spokesman Avichay Adraee said the Israeli army is preparing to carry out a strike on the Dallafeh bridge amid ongoing operations in South Lebanon.



In a statement on X, Adraee said that what he described as Hezbollah's activities and the movement of fighters into South Lebanon are forcing Israeli forces to conduct what he called "broad and precise" strikes against the group.



He added that the planned targeting of the bridge aims to prevent the transfer of reinforcements and military equipment.



Residents were urged to move north of the Zahrani River and avoid any movement southward, warning that such movement could put their lives at risk.

#عاجل ‼️ نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الارهابية.



🔸بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة جسر الدلافة



