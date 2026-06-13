Israeli warning urges evacuation of Lebanon villages amid military activity

The Israeli military issued Saturday a warning to residents in several Lebanese villages, urging them to evacuate immediately in light of ongoing military operations.



According to the warning, the areas included Ghassaniyeh, Zrariyeh, Mazraat Kauthariyet el-Rez, and Sir el-Gharbiyeh. Residents were instructed to leave their homes without delay and move north of the Zahrani River.



The Israeli military said it is acting in response to what it described as violations of the ceasefire arrangement by Hezbollah, and stressed that its operations are not directed against civilians.



It added that individuals remaining near Hezbollah members, facilities, or military assets would be exposing themselves to significant risk.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: غسانية, الزرارية, مزرعة كوثرية الرز, صير الغربية



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p9QhUrIFvq