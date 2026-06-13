يا سيد يوسف رجي، لا تكن مشتبها في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعيًا! فمنذ أكثر من مائة يوم، وجميع الساحات في كافة أنحاء بلادنا العزيزة والمقتدرة، والبالغة مساحتها 1,648,195 كيلومترًا مربعًا، تغص بالحشود الغفيرة بمشاركة جميع فئات الشعب (من… pic.twitter.com/e8KROl7yUu
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) June 13, 2026
يا سيد يوسف رجي، لا تكن مشتبها في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعيًا! فمنذ أكثر من مائة يوم، وجميع الساحات في كافة أنحاء بلادنا العزيزة والمقتدرة، والبالغة مساحتها 1,648,195 كيلومترًا مربعًا، تغص بالحشود الغفيرة بمشاركة جميع فئات الشعب (من… pic.twitter.com/e8KROl7yUu