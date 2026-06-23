Macron says France ready to support Lebanese Army, backs ceasefire and Israeli withdrawal

Je me suis entretenu avec le président libanais Joseph Aoun, le président du Conseil des ministres Nawaf Salam et le président de la Chambre des députés Nabih Berri.
À chacun d’entre eux, j’ai rappelé l’engagement de la France en faveur de la souveraineté…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2026
Je me suis entretenu avec le président libanais Joseph Aoun, le président du Conseil des ministres Nawaf Salam et le président de la Chambre des députés Nabih Berri.
À chacun d’entre eux, j’ai rappelé l’engagement de la France en faveur de la souveraineté…