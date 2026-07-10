Israeli army claims it uncovered Hezbollah weapons depots in southern Lebanon

عبوات ناسفة، أسلحة ومنصات إطلاق: قوات لواء غولاني دمّرت مستودعات لوسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية



🔸في نشاط نُفّذ في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، عثرت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، خلال الأيام الأخيرة على مستودعات لوسائل قتالية ضمّت منصات… pic.twitter.com/CSQIgCYSZQ