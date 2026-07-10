Israeli army claims it uncovered Hezbollah weapons depots in southern Lebanon

Lebanon News
10-07-2026 | 03:50
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Israeli army claims it uncovered Hezbollah weapons depots in southern Lebanon
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Israeli army claims it uncovered Hezbollah weapons depots in southern Lebanon

Israeli army spokesperson Ella Waweya claimed that during an operation carried out in the security zone in southern Lebanon, Golani Brigade combat teams, under the command of the 36th Division, uncovered in recent days weapons storage facilities containing launchers, machine guns, explosive devices, rocket-propelled grenades and weapons belonging to Hezbollah.

She said the forces destroyed the storage facilities and the weapons found inside, which were intended for use against Israeli forces and Israeli citizens.

Waweya added that the Israeli army will continue operating to remove all threats to its forces and will not allow Hezbollah to harm Israeli citizens.

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