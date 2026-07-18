Israeli army claims striking Hezbollah drone cell in southern Lebanon

بعد تشغيلهم مسيّرة بالقرب من قوات جيش الدفاع والقضاء عليهم لإزالة التهديد: جيش الدفاع يهاجم خلية مشغّلي مسيّرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸في وقت سابق من اليوم (السبت)، رصدت قوات من لواء الكوماندوز، العاملة تحت قيادة الفرقة 36، مسيّرة معادية في منطقة قرية تبنيت.
🔸وفور…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 18, 2026
بعد تشغيلهم مسيّرة بالقرب من قوات جيش الدفاع والقضاء عليهم لإزالة التهديد: جيش الدفاع يهاجم خلية مشغّلي مسيّرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸في وقت سابق من اليوم (السبت)، رصدت قوات من لواء الكوماندوز، العاملة تحت قيادة الفرقة 36، مسيّرة معادية في منطقة قرية تبنيت.
🔸وفور…