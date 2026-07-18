Israeli army claims striking Hezbollah drone cell in southern Lebanon

Lebanon News
18-07-2026 | 12:19
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Israeli army claims striking Hezbollah drone cell in southern Lebanon
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Israeli army claims striking Hezbollah drone cell in southern Lebanon

Israeli army Arabic-language spokesperson Ella Waweya claimed  in a post on X that the military struck a Hezbollah drone-operating cell after its members launched a drone near Israeli forces in southern Lebanon.

According to Waweya, troops from the Commando Brigade operating under the 36th Division detected the drone near the village of Tebnine. 
The Israeli Air Force, guided by ground forces, then located the operators, who were allegedly hiding near the security zone, and carried out an airstrike "to eliminate the threat."

Waweya said the incident constituted a violation by Hezbollah and reiterated that the Israeli military would continue to act against any threats to its forces or Israeli civilians.

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