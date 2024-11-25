#عاجل جيش الدفاع هاجم محاور نقل استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان
🔸أغارت طائرات حربية في وقت سابق مساء اليوم على محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود بين سوريا ولبنان والتي كانت تستخدم لنقل وسائل قتالية لصالح حزب الله الارهابي.
🔸تأتي هذه الغارات في… pic.twitter.com/9PPSHuVgOk
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم محاور نقل استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان
🔸أغارت طائرات حربية في وقت سابق مساء اليوم على محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود بين سوريا ولبنان والتي كانت تستخدم لنقل وسائل قتالية لصالح حزب الله الارهابي.
🔸تأتي هذه الغارات في… pic.twitter.com/9PPSHuVgOk