Syrian leader Ahmad Al Sharaa calls for development and rebuilding effort in BBC interview

"سوريا لن تكون مصدر تهديد للعالم"
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، #أحمد_الشرع، إن #سوريا الآن منهكة من الحرب، ،وأكد أن البلاد بحاجة إلى تنمية وتقوية، مضيفاً أنه ليس هناك خطط عدائية في سوريا على الإطلاق. pic.twitter.com/cM59tL7ILG
— BBC News عربي (@BBCArabic) December 19, 2024
"سوريا لن تكون مصدر تهديد للعالم"
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، #أحمد_الشرع، إن #سوريا الآن منهكة من الحرب، ،وأكد أن البلاد بحاجة إلى تنمية وتقوية، مضيفاً أنه ليس هناك خطط عدائية في سوريا على الإطلاق. pic.twitter.com/cM59tL7ILG
"قطعنا كل علاقتنا مع القاعدة"
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، #أحمد_الشرع، إنه قطع علاقاته بأي تنظيمات أو جهات خارجية.
وأضاف أنه عندما عاد إلى #سوريا بعد خروجه من السجن بدء العمل على أساس الداخل السوري، ويعمل على حماية وصيانة المصالح العليا السورية pic.twitter.com/nRyqHYSPia
— BBC News عربي (@BBCArabic) December 19, 2024
"قطعنا كل علاقتنا مع القاعدة"
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، #أحمد_الشرع، إنه قطع علاقاته بأي تنظيمات أو جهات خارجية.
وأضاف أنه عندما عاد إلى #سوريا بعد خروجه من السجن بدء العمل على أساس الداخل السوري، ويعمل على حماية وصيانة المصالح العليا السورية pic.twitter.com/nRyqHYSPia