Syrian leader Ahmad Al Sharaa calls for development and rebuilding effort in BBC interview

Middle East News
2024-12-19 | 11:32
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
Syrian leader Ahmad Al Sharaa calls for development and rebuilding effort in BBC interview
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
Syrian leader Ahmad Al Sharaa calls for development and rebuilding effort in BBC interview

The General Commander of the New Syrian Administration, Ahmad Al Sharaa, said in an interview with BBC that Syria is exhausted from years of war and emphasized the need for development and strengthening the nation. 

Al Sharaa assured that there are no hostile plans within Syria at all.  He confirmed that he has severed ties with all external organizations and entities.  

He also revealed that upon returning to Syria after being released from prison, he focused entirely on internal Syrian affairs. Al Sharaa noted that his primary objective is safeguarding and upholding Syria's supreme national interests.

Middle East News

Syria

Leader

Ahmad Al Sharaa

Development

Rebuilding

Effort

BBC

Interview

LBCI Next
Israel strikes port and energy targets in Yemen
20 migrants die in shipwreck off Tunisia, five rescued: Coastguard
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2024-12-16

Syrian rebel leader calls for end to sanctions, focus on rebuilding institutions

LBCI
Middle East News
2024-12-02

Iranian and Turkish FMs discuss regional developments, Syria, and counterterrorism efforts

LBCI
Middle East News
12:18

Syrian Transitional Transport Minister to LBCI: New leadership to handle Hezbollah members peacefully

LBCI
Middle East News
2024-12-18

UN humanitarian chief Tom Fletcher urges massive aid boost for Syria: AFP interview

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Long-term goals: Israel expands military presence in Syria with plans for strategic control

LBCI
News Bulletin Reports
12:55

From normalization with Assad to engagement with Al Sharaa: A new diplomatic chapter in Syria

LBCI
Middle East News
12:30

SDF commander: Non-Syrian Kurdish fighters to leave if truce agreed with Turkey

LBCI
Middle East News
12:18

Syrian Transitional Transport Minister to LBCI: New leadership to handle Hezbollah members peacefully

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-09-24

UN: 'Tens of thousands' have fled Israeli strikes in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-10-11

France, Italy, and Spain condemn targeting of UNIFIL by the Israeli army: Joint statement

LBCI
Middle East News
2024-12-15

Syria's authorities reopen schools a week after upheaval that overthrew Assad

LBCI
News Bulletin Reports
12:55

From normalization with Assad to engagement with Al Sharaa: A new diplomatic chapter in Syria

Videos
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
2024-12-16

Inside Tartus Port: Russia's strategic naval presence in the Middle East

LBCI
News Bulletin Reports
2024-12-16

Destruction and aftermath: Syrian coast sees largest Israeli attack in over a decade

LBCI
Middle East News
2024-12-16

LBCI reports from Bmalkah in Tartus following Israeli airstrikes

LBCI
Lebanon News
2024-12-13

LBCI Reports: Lebanese General Security divides Syrian refugees into three categories at Masnaa border

LBCI
Middle East News
2024-12-12

LBCI visits Sayyida Zaynab shrine as calm returns to Damascus (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-12-12

Video shows Lebanese army deploying in South Lebanon's Khiam as Israeli forces withdraw

LBCI
Middle East News
2024-12-12

LBCI sources clarify identity of man in viral video, confirms it is not missing journalist Austin Tice

LBCI
Lebanon News
2024-12-10

Hayat Tahrir al-Sham members spotted inspecting border crossings near Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-12-05

Israeli force erects barrier near Shebaa's al-Naqqar pond (Video)

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
14:51

Frangieh reaffirms presidential bid, urges unity in upcoming election session

LBCI
Middle East News
11:32

Syrian leader Ahmad Al Sharaa calls for development and rebuilding effort in BBC interview

LBCI
Israel-Gaza War Updates
06:27

Israeli lawmakers tour near Gaza to promote settlement expansion: Al Jazeera cites Israeli media

LBCI
Middle East News
12:18

Syrian Transitional Transport Minister to LBCI: New leadership to handle Hezbollah members peacefully

LBCI
Lebanon News
08:44

Hezbollah calls on nations to unite against aggression targeting the region's peoples

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Long-term goals: Israel expands military presence in Syria with plans for strategic control

LBCI
Lebanon News
11:38

Lebanese Army urges citizens to avoid approaching areas where its units are operating

LBCI
Lebanon News
08:55

Deputy Parliament Speaker discusses reconstruction and economic aid with World Bank official 

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More