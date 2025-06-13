Avichay Adraee claims Israel struck Iranian Air Defense system in Western Iran

Middle East News
13-06-2025 | 03:46
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Avichay Adraee claims Israel struck Iranian Air Defense system in Western Iran
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Avichay Adraee claims Israel struck Iranian Air Defense system in Western Iran

Israeli Army spokesperson Avichay Adraee announced on X that the Israeli Air Force had carried out a wide-scale strike targeting the Iranian regime’s air defense system in western Iran.

In his post, Adraee stated: “In recent hours, Israeli fighter jets completed a large-scale strike on the Iranian regime’s air defense system in western Iran, destroying dozens of radar systems and surface-to-air missile launchers.”

He added that since the beginning of the war, the Israeli military has significantly targeted the Iranian regime’s air defense systems and those of its proxies in the region, noting that ''such strikes enhance the Israeli Air Force’s freedom of aerial operations.''

Middle East News

Iran

Strike

Israel

Army

Avichay Adraee

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