Avichay Adraee claims Israel struck Iranian Air Defense system in Western Iran

Israeli Army spokesperson Avichay Adraee announced on X that the Israeli Air Force had carried out a wide-scale strike targeting the Iranian regime’s air defense system in western Iran.



In his post, Adraee stated: “In recent hours, Israeli fighter jets completed a large-scale strike on the Iranian regime’s air defense system in western Iran, destroying dozens of radar systems and surface-to-air missile launchers.”



He added that since the beginning of the war, the Israeli military has significantly targeted the Iranian regime’s air defense systems and those of its proxies in the region, noting that ''such strikes enhance the Israeli Air Force’s freedom of aerial operations.''

#عاجل أنجز جيش الدفاع ضربة واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في غرب إيران



⭕️استكملت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعات الأخيرة ضربة واسعة النطاق ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني غرب ايران



⭕️خلال الضربة تم تدمير عشرات أجهزة الرادار ومنصات صواريخ… pic.twitter.com/ivskOko1ah — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025