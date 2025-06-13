Avichay Adraee claims Israel struck Iranian Air Defense system in Western Iran

#عاجل أنجز جيش الدفاع ضربة واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في غرب إيران
⭕️استكملت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعات الأخيرة ضربة واسعة النطاق ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني غرب ايران
⭕️خلال الضربة تم تدمير عشرات أجهزة الرادار ومنصات صواريخ… pic.twitter.com/ivskOko1ah
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025
#عاجل أنجز جيش الدفاع ضربة واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في غرب إيران
⭕️استكملت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعات الأخيرة ضربة واسعة النطاق ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني غرب ايران
⭕️خلال الضربة تم تدمير عشرات أجهزة الرادار ومنصات صواريخ… pic.twitter.com/ivskOko1ah