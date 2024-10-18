Israeli army shares video claiming to document strike on Hamas leader Sinwar's hideout

Israel-Gaza War Updates
2024-10-18 | 09:59
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Israeli army shares video claiming to document strike on Hamas leader Sinwar&#39;s hideout
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Israeli army shares video claiming to document strike on Hamas leader Sinwar's hideout

Israeli army spokesperson Avichay Adraee released a video on X, claiming it captures the moment of the strike on the building where Hamas' Yahya Sinwar was 'hiding in the Tel al-Sultan neighborhood of Rafah just before he was killed.'

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