Israeli army spokesperson Avichay Adraee released a video on X, claiming it captures the moment of the strike on the building where Hamas' Yahya Sinwar was 'hiding in the Tel al-Sultan neighborhood of Rafah just before he was killed.'

#عاجل جيش الدفاع ينشر توثيقًا للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله "البطل المزعوم والمتخفي" يحيي السنوار في حي تل السطان في رفح قبيل القضاء عليه pic.twitter.com/6sAvTZqK19 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2024