Lebanon set to open new airport terminal in March 2027

البدء بمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار لاستيعاب ٣،٥ مليون مسافر،وباستثمار خارجي بقيمة ١٢٢مليون د بتشغيل أوروبي، وهو رافد للإيرادات،موفر لحوالي ٢٥٠٠ فرصة عمل ومستقطب لشركات الطيران منخفضة التكلفة والرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين pic.twitter.com/K1lWWrQh1b