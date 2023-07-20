Two depositors storm Byblos Bank branch in Sin el-Fil

Lebanon News
2023-07-20 | 03:02
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Two depositors storm Byblos Bank branch in Sin el-Fil
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Two depositors storm Byblos Bank branch in Sin el-Fil

Two depositors stormed on Thursday the Byblos Bank branch in Sin el Fil.

The "Cry of Depositors" Association tweeted: "A collective storming of Byblos Bank branch in Sin el Fil took place by two depositors, including Wassim Hattoum with a deposit of $5,400, and Ashraf Saleha with a deposit of $23,200."
 
 
 
 

Lebanon News

Lebanon

Bank

LBCI Next
Lebanese passport ranks 93rd out of 103 in the 2023 Henley Passport Index
Government's Budget project under scrutiny: Quorum issues and political tensions
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Press Highlights
01:05

French Envoy's Visit Postponed as Lebanon Struggles with Presidential Vacuum and Central Bank Transition

LBCI
Press Highlights
2023-07-19

Lebanon's Central Bank deputies: A closer look at their actions and motivations

LBCI
Lebanon News
2023-07-18

Lebanon's banking crisis intensifies as Association of Banks voices alarm over persistent attacks

LBCI
Press Highlights
2023-07-18

Quincy Committee meeting in Qatar: The future of Lebanon's Central Bank governorship discussed

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
05:23

Lebanese defend the last public beaches of encroachment

LBCI
Lebanon News
05:09

Head of Fruit and Vegetable Importers and Exporters Union: Export-Import with Egypt Proceeding Normally

LBCI
Lebanon News
04:44

Al-Ayash to LBCI: BDL's intervention should be exceptional, not a daily occurrence

LBCI
Lebanon News
03:57

Lebanese passport ranks 93rd out of 103 in the 2023 Henley Passport Index

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
2023-06-01

BRICS conference in South Africa: Deliberating membership amidst economic growth and geopolitical implications

LBCI
Lebanon News
2023-07-19

Bou Habib urges constructive dialogue with EU on Syrian displacement

LBCI
World News
04:43

Twenty wounded in Russian bombing of the Ukrainian cities of Mykolaiv and Odessa

LBCI
Press Highlights
01:05

French Envoy's Visit Postponed as Lebanon Struggles with Presidential Vacuum and Central Bank Transition

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2023-05-28

New Lebanese Embassy Building in Canada: A Triumph of Determination and Belonging

LBCI
News Bulletin Reports
2023-02-02

US must think long before granting Lebanon Caesar Act waiver: Congressman

LBCI
Lebanon News
2023-01-25

Beirut blast investigations: The latest

LBCI
Lebanon News
2023-01-23

Here is what preliminary investigations reveal after grenade attack on LBCI

LBCI
Lebanon News
2023-01-19

Khalaf, Saliba start open-ended stay inside parliament until president is elected

LBCI
News Bulletin Reports
2022-12-23

Lebanon lacks leaders with geopolitical vision: Naufal Daou

LBCI
News Bulletin Reports
2022-12-07

FPM likely to ditch white ballots following disagreement with Hezbollah

LBCI
Lebanon News
2022-12-07

Bassil sparks debate on long-awaited decentralization reform

LBCI
Lebanon Economy
2022-12-07

Israel has recruited hundreds of spies, making use of Lebanon's collapse

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
News Bulletin Reports
07:49

Navigating the Dollar landscape: Lebanon's reserves and the new platform ahead

LBCI
Press Highlights
01:05

French Envoy's Visit Postponed as Lebanon Struggles with Presidential Vacuum and Central Bank Transition

LBCI
Lebanon News
08:41

Geagea calls for swift action on presidential crisis in Lebanon

LBCI
News Bulletin Reports
07:35

Refugee data dispute: Syrian refugee crisis sparks dialogue with the EU

LBCI
Lebanon Economy
09:50

Government's Budget project under scrutiny: Quorum issues and political tensions

LBCI
Sports News
04:54

Three dead in shooting on opening day of New Zealand Women's Soccer World Championships

LBCI
Lebanon News
03:57

Lebanese passport ranks 93rd out of 103 in the 2023 Henley Passport Index

LBCI
Lebanon News
03:02

Two depositors storm Byblos Bank branch in Sin el-Fil

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More