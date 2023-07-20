Two depositors storm Byblos Bank branch in Sin el-Fil

🛑🛑أقتحام جماعي ل #بنك_بيبلوس
فرع سن الفيل من المودعان
وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 و
اشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 #جمعية_صرخة_المودعين
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023
🛑🛑أقتحام جماعي ل #بنك_بيبلوس
فرع سن الفيل من المودعان
وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 و
اشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 #جمعية_صرخة_المودعين
خاص خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل أقتحم المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة البنك pic.twitter.com/0iifGEKqly
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023
خاص خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل أقتحم المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة البنك pic.twitter.com/0iifGEKqly