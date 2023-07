Two depositors storm Byblos Bank branch in Sin el-Fil

Two depositors stormed on Thursday the Byblos Bank branch in Sin el Fil.



The "Cry of Depositors" Association tweeted: "A collective storming of Byblos Bank branch in Sin el Fil took place by two depositors, including Wassim Hattoum with a deposit of $5,400, and Ashraf Saleha with a deposit of $23,200."

🛑🛑أقتحام جماعي ل #بنك_بيبلوس

فرع سن الفيل من المودعان



وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 و

اشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 #جمعية_صرخة_المودعين — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023