Israeli army spokesperson Avichay Adraee: Israel will not allow the transfer of weapons to Hezbollah

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee stated that "Israel will not permit the transfer of weaponry to the 'terrorist organization Hezbollah' by any means."



He said, "We are aware of Iranian weapons transfers to Hezbollah and actively work to prevent them."



Adraee added that "Israeli Air Force jets are surveilling the area of Beirut International Airport, and thus far, Lebanon, unlike Syria, has acted responsibly by not allowing the transfer of weapons through the airport.



He made it clear, saying, "Hostile flights carrying weapons will not be allowed to land at Beirut Airport, which is a civilian airport and must be maintained as such."

#عاجل ‼️ لن نسمح نقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله الارهابية بأي طريقة. نحن نعلم عن عمليات نقل أسلحة إيرانية إلى #حزب_الله ونقوم بإحباطها. طائرات سلاح الجو تقوم بطلعات جوية في منطقة #مطار_بيروت الدولي. حتى الان الدولة اللبنانية بخلاف الدولة السورية تصرفت بمسؤولية ولم تسمح نقل… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2024