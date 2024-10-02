Israeli military issues urgent warning to west Hadath neighborhood in Beirut’s southern suburbs

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to residents of Beirut’s southern suburbs, specifically those near a designated building in the west Hadath neighborhood.



He warned residents that if they are in close proximity to 'Hezbollah facilities' to evacuate and move at least 500 meters away.



The maps are provided below:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة في حي حدث الغرب

⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/g365UBcIod