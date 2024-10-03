#عاجل قضت طائرات حربية يوم أمس على الارهابي المدعو خضر الشهابية الذي قاد منطقة جبل روس (هار دوف) في حزب الله والمسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس في شهر يوليو تموز الماضي والتي أسفرت عن قتل 12 طفلاً.
لقد أشرف خضر على مئات من عمليات اطلاق القذائف… pic.twitter.com/smWEfJGhLI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024
#عاجل قضت طائرات حربية يوم أمس على الارهابي المدعو خضر الشهابية الذي قاد منطقة جبل روس (هار دوف) في حزب الله والمسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس في شهر يوليو تموز الماضي والتي أسفرت عن قتل 12 طفلاً.
لقد أشرف خضر على مئات من عمليات اطلاق القذائف… pic.twitter.com/smWEfJGhLI