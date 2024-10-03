Israel's Adraee confirms killing of Hezbollah's Khader al-Shahabi, responsible for Majdal Shams incident

Lebanon News
2024-10-03 | 11:57
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Israel&#39;s Adraee confirms killing of Hezbollah&#39;s Khader al-Shahabi, responsible for Majdal Shams incident
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Israel's Adraee confirms killing of Hezbollah's Khader al-Shahabi, responsible for Majdal Shams incident

The Israeli military spokesperson, Avichay Adraee, announced Thursday on X that Israeli warplanes conducted an airstrike on Wednesday targeting Khader al-Shahabi, a Hezbollah commander responsible for operations in the Har Dov region. 

According to Adraee, al-Shahabi was behind the rocket attack on Majdal Shams in July, which resulted in the deaths of 12 children. He is also said to have overseen hundreds of rocket and anti-tank missile launches toward Israeli military positions in Mount Dov, Mount Hermon, and the Golan Heights.
 

Lebanon News

Israel

Avichay Adraee

Killing

Hezbollah

Khader al-Shahabi

Majdal Shams

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