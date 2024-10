The Israeli military spokesperson, Avichay Adraee, announced Thursday on X that Israeli warplanes conducted an airstrike on Wednesday targeting Khader al-Shahabi, a Hezbollah commander responsible for operations in the Har Dov region.



According to Adraee, al-Shahabi was behind the rocket attack on Majdal Shams in July, which resulted in the deaths of 12 children. He is also said to have overseen hundreds of rocket and anti-tank missile launches toward Israeli military positions in Mount Dov, Mount Hermon, and the Golan Heights.

#عاجل قضت طائرات حربية يوم أمس على الارهابي المدعو خضر الشهابية الذي قاد منطقة جبل روس (هار دوف) في حزب الله والمسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس في شهر يوليو تموز الماضي والتي أسفرت عن قتل 12 طفلاً.



لقد أشرف خضر على مئات من عمليات اطلاق القذائف… pic.twitter.com/smWEfJGhLI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024