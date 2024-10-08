Israeli Golani Brigade claims control over Hezbollah complex in South Lebanon

Lebanon News
2024-10-08 | 07:06
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Israeli Golani Brigade claims control over Hezbollah complex in South Lebanon
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Israeli Golani Brigade claims control over Hezbollah complex in South Lebanon

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, claimed that the Golani Brigade has seized control of a 'Hezbollah complex in South Lebanon as part of ongoing ground operations.' 

The army claimed the operation uncovered a combat site overlooking northern Israeli towns near the border.

"The complex reportedly contained a residential house and an olive grove, alongside a rocket launcher loaded and ready to target northern Israeli towns," Adraee wrote on X. 

Additionally, the site housed underground infrastructure, including hidden tunnels and bunkers "used by Hezbollah fighters for preparation and concealment."

Inside the house, Israeli forces reportedly found military supplies, including rocket launchers, camouflage nets, anti-tank missiles, and ambush weapons, all of which were destroyed by the Golani Brigade.
 

Lebanon News

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