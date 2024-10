Israeli army urges southern Lebanon residents to avoid war zones

In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning Sunday to residents of southern Lebanon, advising them to avoid traveling south and to return to their homes or olive fields.



He stressed that the area remains a dangerous combat zone due to ongoing hostilities.



Adraee reiterated that "operations, including airstrikes targeting Hezbollah, are continuing in the region."



The Israeli army has urged civilians to stay away from war zones to minimize casualties.

#عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة.



⭕️نذكركم أن الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة.



⭕️من أجل سلامتكم، يُرجى الالتزام بالتعليمات. pic.twitter.com/jvVYZbCVel — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024