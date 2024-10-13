Israeli army urges southern Lebanon residents to avoid war zones

#عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة.
⭕️نذكركم أن الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة.
⭕️من أجل سلامتكم، يُرجى الالتزام بالتعليمات. pic.twitter.com/jvVYZbCVel
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024
#عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة.
⭕️نذكركم أن الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة.
⭕️من أجل سلامتكم، يُرجى الالتزام بالتعليمات. pic.twitter.com/jvVYZbCVel