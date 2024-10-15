Israeli army: Hezbollah aerial unit commander Khodor Al-Abed Bahja in northern Litani killed

#عاجل القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله المسؤول عن إطلاق المسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية



🔸اغارت طائرات حربية قبل عدة أيام في منطقة النبطية وقضت على المخرب خضر العبد بهجه مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله الارهابي.



🔸تعتبر… pic.twitter.com/9CIA6y3HZL