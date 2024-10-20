Israel strikes Beirut's southern suburbs following evacuation warning

Lebanon News
2024-10-19 | 22:47
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Israel strikes Beirut&#39;s southern suburbs following evacuation warning
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Israel strikes Beirut's southern suburbs following evacuation warning

Israeli airstrikes hit the southern suburbs of Beirut early Sunday morning, following a warning issued by Israeli military spokesperson Avichay Adraee.

In a post on X at around 4 a.m., Avichay Adraee cautioned residents about impending military action, specifically targeting buildings marked on the maps in Haret Hreik and Hadath.
 

Lebanon News

Israel

Airstrike

Beirut

Southern Suburbs

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