Israeli airstrikes hit the southern suburbs of Beirut early Sunday morning, following a warning issued by Israeli military spokesperson Avichay Adraee.



In a post on X at around 4 a.m., Avichay Adraee cautioned residents about impending military action, specifically targeting buildings marked on the maps in Haret Hreik and Hadath.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخارطتيْن والواقعة في حارة حريك وحدث بيروت



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/Y192jDKcWB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024