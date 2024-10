Israeli Golani Brigade alleges discovery of underground weapon depots in South Lebanon

The Israeli army's Golani Brigade claimed to uncover 'several Hezbollah underground weapons caches in southern Lebanon, including in rugged and mountainous areas.'



Over the past week, the brigade claims to have neutralized numerous fighters, according to the Israeli army spokesperson, Avichay Adraee.



In one raid, Israeli army forces allegedly discovered a concealed underground depot filled with anti-tank missiles, mortar shells, assault rifles, and other combat equipment.

#فيديو قوات لواء جولاني تكشف مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة وسكنية



🔸تواصل قوات لواء جولاني أنشطتها في منطقة جنوب لبنان حيث قضت القوات خلال الأسبوع المنصرم على عشرات المخربين وداهمت بنى ارهابية فوق وتحت الأرض حيث عثرت في داخلها على كمية كبيرة من الذخيرة والوسائل… pic.twitter.com/UZ9VxalL5y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024