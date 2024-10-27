Israeli Golani Brigade alleges discovery of underground weapon depots in South Lebanon

#فيديو قوات لواء جولاني تكشف مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة وسكنية
🔸تواصل قوات لواء جولاني أنشطتها في منطقة جنوب لبنان حيث قضت القوات خلال الأسبوع المنصرم على عشرات المخربين وداهمت بنى ارهابية فوق وتحت الأرض حيث عثرت في داخلها على كمية كبيرة من الذخيرة والوسائل… pic.twitter.com/UZ9VxalL5y
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024
#فيديو قوات لواء جولاني تكشف مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة وسكنية
🔸تواصل قوات لواء جولاني أنشطتها في منطقة جنوب لبنان حيث قضت القوات خلال الأسبوع المنصرم على عشرات المخربين وداهمت بنى ارهابية فوق وتحت الأرض حيث عثرت في داخلها على كمية كبيرة من الذخيرة والوسائل… pic.twitter.com/UZ9VxalL5y