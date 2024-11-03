Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris, Bekaa

Israeli military spokesperson Avichay Adraee posted an urgent evacuation warning on X for residents in the town of Douris, a village in the southwest of Baalbek in the Bekaa Valley, specifically targeting those in or near a building marked on an attached map.



Adraee claimed, “You are located near facilities and interests associated with Hezbollah, which the Israeli army will be targeting in the near future. For your safety and the safety of your families, you must immediately evacuate this building and those nearby, keeping a distance of at least 500 meters within the next four hours.”

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة دورس وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى… pic.twitter.com/x3z2C4QIHm