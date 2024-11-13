Israeli army claims targeting several Hezbollah commanders responsible for attacks in South Lebanon

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف قادة حزب الله الميدانيين: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله الإرهابي*
🔸هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مطلع أكتوبر في منطقة الخيام وقضت على الإرهابي المدعو…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024
#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف قادة حزب الله الميدانيين: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله الإرهابي*
🔸هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مطلع أكتوبر في منطقة الخيام وقضت على الإرهابي المدعو…