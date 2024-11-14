Israeli army claims targeting over 140 rocket launchers and killing 200 Hezbollah fighters in South Lebanon

#عاجل خلال الأسبوع المنصرم: مهاجمة أكثر من 140 منصة وتصفية نحو 200 مخرب من حزب الله



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الأسبوع المنصرم على أكثر من 140 منصة صاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ودمرتها. لقد شكلت هذه المنصات تهديدًا فوريًا على الجبهة الداخلية في إسرائيل وعلى القوات… pic.twitter.com/4iycyHG0Uv